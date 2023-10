Un véhicule thermique peut devenir hybride: voici l'invention

À tout juste 21 ans, Alexander Burton a conçu un kit rapide et bon marché permettant de convertir des véhicules thermiques en hybrides. Rencontre avec l’étudiant australien qui a développé le prototype du REVR (Rapid Electric Vehicle Retrofits).

Vous avez développé un prototype permettant de convertir des véhicules thermiques en hybrides. Comment cela fonctionne-t-il? Et quelle autonomie le REVR permet-il d’atteindre?

Contrairement à une conversion classique, où l’on enlève le moteur, la transmission et les freins, on ne retire pas ces éléments avec le REVR, mais on installe un moteur à flux axial plat, compact et plus puissant entre les roues arrière et les disques de frein du véhicule et on loge une batterie et un système de commande dans le logement de la roue de secours ou dans le coffre.

Alexander Burton est étudiant en licence de design industriel et d’ingénierie de systèmes durables à l’Institut royal de technologie (RMIT) de Melbourne. REVR /JAMES DYSON AWARDS

Sous le capot, on installe d’autres systèmes usuels, tels qu’une assistance au freinage et une direction assistée ainsi qu’un chauffage électrique et une climatisation. Le kit convertit le véhicule non pas en électrique, mais en hybride, dont la petite batterie assure une autonomie de 100 kilomètres avant que le moteur thermique ne prenne le relais.

Avec quelles voitures le REVR est-il compatible?

L’idée est qu’à terme, le REVR soit adapté à tous les types de véhicules thermiques. Le but est qu’il soit compatible avec environ 20% de tous les modèles automobiles actuels, à commencer par les plus grands.

À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Est-ce qu’il suffit de tourner la clé et de démarrer en mode électrique?

Le système sera probablement indépendant et aura son propre bouton de démarrage. On tourne ensuite la clé de contact et on démarre le moteur thermique. Nous cherchons encore comment faire fonctionner les deux systèmes simultanément afin de minimiser les modifications et d’améliorer la conduite et l’accélération.

Le REVR rendra-t-il ma voiture plus rapide?

Il permet en tout cas des améliorations de performance, notamment en termes d’accélération et de comportement routier. Le véhicule sera capable de faire un démarrage en côte avec un poids à vide maximum. Dans le cas de l’option hybride, tous les groupes moteurs apporteront leur contribution.

Combien coûtera le REVR?

Nous partons d’un prix de 5000 dollars australiens (soit environ 2850 francs) pour un kit REVR.

Où en êtes-vous dans votre projet? Et quelle est la suite du programme?

Nous nous trouvons actuellement dans la phase initiale de développement du prototype, des moteurs et des unités de contrôle fonctionnels ont déjà été construits. Notre Toyota Corolla sera entièrement convertie dans les mois à venir. L’objectif est de livrer un kit l’année prochaine, au troisième trimestre.

Qu’en est-il du financement?

À ce stade précoce, nous avons besoin de prestations en nature ou d’un soutien financier pour la construction et le test d’autres prototypes. Nous souhaitons ainsi augmenter la diversité de l’offre et améliorer davantage la performance du REVR. Nous préparons actuellement une émission d’actions et avons déposé un brevet. Nous espérons pouvoir émettre des actions dans les deux prochains mois et envisageons une campagne de financement participatif. Nous avons également des contacts à Melbourne et avons été approchés par plusieurs entreprises internationales qui souhaitent nous aider. L’une d’entre elles est une grande société australienne de matières premières.