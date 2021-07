Amphibiens : Prouesse au zoo de Zurich avec la reproduction d’une grenouille rare

Les responsables ont réussi à faire se reproduire naturellement la «grenouille arlequin», une espèce très menacée. Elle est connue comme une «mangeuse d’œufs».

La femelle gre n ouille arlequin n ourrit les têtards avec des œufs non fécondés, jusqu ’ à ce qu ’ils aient terminé leur métamorphose .

Avec la construction d ’ une nouvelle installation de reproduction en arrière-plan, le zoo de Zurich a réussi une grande première en ce qui concerne les amphibiens. Il a réussi à élever naturellement la grenouille arlequin. Alors que nos espèces indigènes pondent généralement de nombreux œufs et acceptent une perte importante due aux prédateurs, explique le parc zurichois, «les grenouilles arlequin s ont une stratégie différente. Elles ne pondent que quelques œufs, mais en prennent bien soin».

L ’ accouplement et la ponte de cette espèce ont généralement lieu sur une feuille de broméliacées. Puis, «le mâle y garde les œufs et les humidifie». Après environ deux semaines, les jeunes éclosent. Dès l a sortie des têtards, l es parents les transportent individuellement sur leur dos, vers de petits points d ’ eau, souvent dans des étangs de broméliacées. Dans ces petits trous d ’ eau pauvres en nutriments, «les têtards sont mieux protégés des prédateurs», précise le zoo.

Nourris avec des œufs non fécondés

D ’ autre part, ils ont moins ou pas de nourriture disponible. C ’ est là que le comportement reproducteur de la femelle entre en jeu. «Elle nourrit les têtards avec des œufs non fécondés, jusqu ’ à ce qu ’ils aient terminé leur métamorphose», décrit le zoo zurichois. Cette alimentation a conduit au nom de genre latin Oophaga, les «mangeurs d ’ œufs».

Le zoo de Zurich détient des grenouilles arlequin s depuis 2000, et a reçu, en 2013, trois femelles issues d ’ une confiscation. Plus tard, un mâle provenant d ’ une exploitation privée a été ajouté.

Espèce menacée

En collaboration avec le zoo de Cali, en Colombie, qui a de l ’ expérience dans l ’ élevage de grenouilles, et grâce à la richesse de l ’ expérience de plusieurs employés du zoo, le parc animalier zurichois a pu installer ses terrariums si près de la nature qu ’ une couvée naturelle réussie a été obtenue.

Défrichement et produits chimiques dangereux

C’est que la grenouille arlequin est considérée comme une espèce très menacée et ne se trouve que dans une petite zone de distribution, en Colombie. Elle n ’ a été décrite comme une espèce distincte qu ’ en 2018. Outre le zoo de Zurich, seul celui de Cali en conserve encore.

Enfin, le principal problème de ces grenouilles est le commerce international illégal d ’ animaux de compagnie, les arlequins étant très populaires auprès des particuliers. En outre, l ’ homme défriche de plus en plus de forêts pour en faire des terres agricoles. Et l ’ utilisation intensive de produits chimiques dans l ’ agriculture menace également l ’ espèce.