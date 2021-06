France : Provocation au meurtre: enquête contre Papacito

Le Youtubeur français est l’auteur d’une vidéo simulant le meurtre d’un électeur du parti La France insoumise (LFI), supprimée depuis.

Jean-Luc Mélenchon porte plainte

Des extraits de cette séquence ont été abondamment relayés et dénoncés sur les réseaux sociaux par les Insoumis, lundi, avant un communiqué puis une intervention de Jean-Luc Mélenchon, lors de laquelle le candidat insoumis à la présidentielle a dénoncé un «appel au meurtre» et annoncé une plainte. Fabien Roussel (PCF), autre candidat à la présidentielle, avait également annoncé «saisir le procureur» parce que les communistes y étaient aussi désignés comme cibles. «Le gouvernement de la République condamne sans réserve et de la manière la plus ferme» cette vidéo, avait déclaré mardi le Premier ministre, Jean Castex, à l’Assemblée nationale.