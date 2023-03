Chine : Prudence sur la croissance, accélérateur sur la défense

Le budget de la défense – le deuxième plus important au monde après celui des États-Unis – augmentera de 7,2% cette année, à 1553,7 milliards de yuans (225 milliards de dollars), sa plus forte hausse depuis 2019. Face aux près de 3000 députés de l’Assemblée nationale populaire (ANP) réunis au Palais du peuple à Pékin, le premier ministre sortant, Li Keqiang, a assuré que «les tentatives d’endiguement venues de l’extérieur ne cessent de s’intensifier».

«Facteurs inattendus»

En 2022, le PIB chinois avait augmenté de seulement 3%, sur fond de ralentissement économique mondial, d’épidémie de Covid-19, de confinements et d’une crise dans l’immobilier. «Le développement économique de la Chine s’est heurté à de multiples facteurs inattendus, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, comme l’épidémie», a reconnu dimanche Li Keqiang. Mais «sous la forte direction du Comité central du Parti, nous avons efficacement coordonné la prévention et le contrôle des épidémies et le développement économique et social», a-t-il ajouté.