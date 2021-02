Le jeune homme a fait recours contre l’ordonnance pénale dans l’espoir que les juges aient pitié de son maigre salaire d’apprenti et qu’ils réduisent le montant de son amende. Or, comme le précise le «Blick», le Bernois a oublié de se présenter mercredi dernier au Tribunal régional à Thoune (BE). «J’étais en cours et j’ai totalement zappé l’audience. J’étais sûr que le rendez-vous était une semaine plus tard.» Il lui reste désormais plus que quelque jours pour se battre avant que l’ordonnance pénale n’entre en force.