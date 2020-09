Suisse : PS, PDC et PLR interrompent les discussions sur la formule magique

Le président du PDC Gerhard Pfister a informé le président de l’UDC Marco Chiesa, mardi, que les réflexions sur la formule magique allaient être suspendues.

Les dirigeants du PDC, du PLR et du PS ont décidé d’annuler pour l’instant les discussions prévues en marge de la session parlementaire sur la formule magique au Conseil fédéral. Motif: l’attitude de l’UDC dans la réélection des juges au Tribunal fédéral.

Respect des institutions

Pour le PDC, le PLR et le PS, le respect des institutions, de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice ne sont pas négociables.

Après leur première réunion, en mars, les présidences des partis et des groupes parlementaires s’étaient accordés pour poursuivre les discussions sur la concordance et la représentation des partis au Conseil fédéral. En juin, ils devaient évoquer le sens de la concordance et de ses conséquences concrètes.