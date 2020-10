La commercialisation de la PlayStation 5, le 12 novembre aux États-Unis et le 19 novembre en Europe, ne sera pas accompagnée d’une nouvelle version du casque de réalité virtuelle PS VR de Sony. Interviewé par «The Washington Post», Jim Ryan, directeur de Sony PlayStation a douché l’espoir des fans de jeux vidéo immersifs de voir arriver à court terme un nouveau modèle de cet accessoire, lancé en 2016 et écoulé depuis à plus de 5 millions d’exemplaires à travers le monde. Des développeurs l’avaient déjà annoncé il y a plusieurs mois. Le dirigeant vient à présent de le confirmer.