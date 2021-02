Football : PSG: ça avance pour Neymar, un peu moins pour Mbappé

Directeur sportif du PSG, Leonardo a évoqué jeudi les éventuelles prolongations de contrat de ses deux stars.

La situation de Mbappé semble un peu moins avancée. «On parle. Ça fait longtemps qu’on parle. C’est toujours plus clair. On va arriver au moment où on doit prendre une position, une décision. Je pense qu’on arrive à chaque fois plus proche de ce moment-là. Il y a une bonne ouverture du dialogue», a expliqué Leonardo au micro de la station de radio.

«Si on regarde ce qu’il a fait depuis qu’il a commencé à Monaco, c’est quelque chose de tellement unique, tellement énorme. Sa position dans l’équipe est toujours plus importante. J’entends Kylian, il veut des responsabilités. Kylian a déjà les responsabilités», a-t-il lancé.

Leonardo a aussi confirmé qu’il souhaitait prolonger deux autres cadres, qui sont eux en fin de contrat cette saison: l’Argentin Angel Di Maria et l’Espagnol Juan Bernat. «L’idée, c’est d’aller au bout le plus vite possible. On a l’intention de les renouveler tous les quatre (en comptant Neymar et Mbappé)», a-t-il indiqué.