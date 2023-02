Football : PSG: Christophe Galtier sous pression

L’été 2022 est déjà bien loin pour l’ancien technicien lillois. Arrivé dans les pas du «conseiller football» Luis Campos, Galtier était censé incarner un changement de méthode, voire une «révolution» dans la gestion de l’effectif, domaine dans lequel plusieurs de ses prédécesseurs avaient grandement échoué. Gestion douce des stars, incorporation progressive des jeunes «titis», entente parfaite avec Campos et résultats probants: ses premières semaines se sont déroulées sans fausses notes, malgré le scepticisme de départ devant son manque d’expérience dans le management d’un vestiaire peuplé de cadors et d’égos surdimensionnés.

L’incapacité à battre le Benfica Lisbonne, qui n’est pourtant pas à ranger parmi les cadors continentaux, lors de la phase de poules de la Ligue des champions, avait eu valeur d’avertissement avec une deuxième place à la clé. Aujourd’hui, devant les nombreuses faillites individuelles et la disparition de toute cohérence collective, Galtier (56 ans) semble perdu et à court de solutions.

«Si je n’étais pas inquiet, ce serait grave», a-t-il d’ailleurs reconnu samedi à l’issue de la quatrième défaite concédée en à peine un mois et demi, toutes compétitions confondues. «On a un calendrier très chargé et un effectif très touché et affaibli mais on est inquiet. Je comprends la colère des supporteurs, elle est légitime. Mais dans ces moments difficiles, il faut l’union sacrée.»