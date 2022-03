Football : PSG, la victoire en sifflant Messi

Face à Bordeaux, les Parisiens retrouvaient leur public pour la première fois depuis leur élimination en Ligue des champions. À la clé: une victoire 3-0 et de copieux sifflets à l’encontre des stars.

Neymar, auteur du deuxième but (52e), a subi une bronca équivalente à la «Pulga», mais le Brésilien avait déjà été morigéné tout au long de son histoire agitée avec Paris. Seul Kylian Mbappé a échappé à la colère des supporters, acclamé lui sur chaque ballon et buteur sur l'ouverture du score (24e).

Le public a signifié là son amour pour son meilleur joueur de la saison, la peur qu'il s'en aille libre en juin ayant pris des dimensions de film d'horreur après cette nouvelle déroute en C1. L'indispensable N°7 a d'ailleurs marqué sur une action initiée par Messi avec un subtil relais de Georginio Wijnaldum, deux des «pestiférés» du jour. Le virage Auteuil a sorti une banderole «Mbappé à Paris, Leonardo au pilori», visant le directeur sportif dont la mission de convaincre «Kyky» de prolonger semble de plus en plus compromise.

Le kop parisien, partiellement vidé juste avant la pause, n'a pas non plus célébré le but de Neymar, fêté d'un poing rageur et où Messi est encore à l'avant-dernière passe, ni celui de Leandro Paredes (61e), après un joli crochet pour s'ouvrir le chemin du but.