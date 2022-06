Football : PSG: le départ de Leonardo n’est pas lié à la prolongation de Mbappé

L’ancien directeur sportif du PSG, démis de ses fonctions en mai, est sorti de son silence. Pour le Brésilien, son éviction n’est pas liée au fait que Kylian Mbappé soit resté dans la capitale.

L’ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, démis de ses fonctions fin mai, a nié tout lien entre son éviction et l’annonce, le même jour, de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé , dans un entretien accordé au quotidien «L’Équipe» et publié vendredi.

Interrogé sur un éventuel «lien de cause à effet» entre son départ et le choix de rester à Paris, de la star du foot français, courtisée par le Real Madrid, Leonardo a répondu: «Non. C’était la fin du championnat et c’était peut-être le moment de décider des choses du futur.»

«Non, on ne m’a pas dit ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d’avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la Ligue 1», a assuré le Brésilien de 52 ans dans son premier entretien accordé à la presse depuis l’annonce, le 21 mai, de son limogeage.