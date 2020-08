Football

PSG-Leipzig, cap sur la finale pour le «nouveau monde»

Il y a dix ans, Paris et Leipzig étaient loin du gotha européen. Ils sont désormais opposés en demi-finale de Ligue des champions mardi (21h00), une affiche aux airs de «nouveau monde»

Et en l'absence du Real Madrid, de l'AC Milan, de Liverpool ou de Barcelone, seul le Bayern Munich fait figure de résistant de «l'ancien monde» face à l'émergence de nouvelles puissances du foot incarnées par le PSG de Neymar et Leipzig version Red Bull. Si le club parisien vient de fêter son cinquantenaire, et a déjà atteint ce stade de la compétition en 1995, c'est depuis l'arrivée des propriétaires qataris en 2011 qu'il a changé de dimension.