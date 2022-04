Football : PSG ou Real: Mbappé rallume la mèche

La star parisienne Kylian Mbappé a annoncé dimanche, qu’il n’avait pas encore pris de décision quant à son avenir. «Je n’ai pas envie de me tromper», dit-il.

Kylian Mbappé a marqué deux buts et délivré trois passes décisives dimanche.

«J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire, là», a-t-il lâché en souriant aux journalistes dans les couloirs du Parc des Princes, après avoir éparpillé Lorient (5-1) avec un doublé et trois passes décisives.

«Je n’ai pas envie de me tromper», a-t-il ajouté, assurant n’avoir «pas fait (s)on choix. Je sais que pour les gens ça tarde un peu, on en parle tous les jours…»

Communicant avisé, Mbappé ne parle jamais au hasard et savait pertinemment que les rédactions sportives seraient en ébullition après sa sortie, en trois temps: sur le diffuseur Prime Video, puis deux fois en zone mixte, avec la presse écrite et puis devant les radios et télévisions.