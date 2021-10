Internet : Psst!, l’outil de partage éphémère de mots de passe

Le gestionnaire de mots de passe 1Password s’est doté d’une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la communication d’un mot de passe de façon sécurisée.

Fonction très demandée

«La possibilité de partager des mots de passe et d’autres informations d’identification en dehors d’une entreprise ou d’une famille a été l’une des fonctions les plus demandées, et je suis très heureux du lancement de Psst! aujourd’hui, car il contribue à la sécurité en ligne de tous, et pas seulement des clients de 1Password», s’est réjoui Jeff Shiner, patron de l’entreprise, dans un communiqué. Cette nouveauté est lancée au moment où 1Password annonce avoir atteint le nombre de 100’000 entreprises clientes et porté à 500 le nombre de ses employés, rapporte le site spécialisé Engadget.