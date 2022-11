Statistiques : Psychiatres sous pression, chirurgiens moins sollicités

En 2020, année de pandémie, plus de la moitié des cabinets de psychiatrie ont davantage travaillé et les médecins pratiquant de la chirurgie ont moins été sollicités.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié mardi, ses chiffres décrivant l’évolution de l’activité et de la situation financière des cabinets médicaux en 2020. Premier constat, «le nombre de cabinets médicaux et de centres ambulatoires est resté stable. L’évolution de l’activité des cabinets médicaux et des centres ambulatoires a différé selon le domaine d’activité», remarque l’OFS. En 2020, 58,7% des cabinets pratiquant la médecine avec activité chirurgicale ont réalisé moins de consultations qu’un an auparavant. Cette part était inférieure de 11,9 points en 2019. À l’opposé, ce sont les cabinets de psychiatrie qui ont le plus fréquemment connu une hausse des consultations. Cette situation a concerné 57% des cabinets (2019: 50,2%).