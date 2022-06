Valais : Psychiatrie hospitalière: statu quo pour Malévoz

Après avoir imaginé réduire le nombre de lits de l’établissement montheysan, le Canton a finalement décidé de maintenir la capacité actuelle du site.

L’hôpital psychiatrique de Malévoz, sur la commune de Monthey (VS).

L’organisation de la psychiatrie hospitalière agite les autorités valaisannes depuis des années. En juin 2020, le Conseil d’Etat annonçait la réduction drastique du nombre de lits de l’hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey, jugé vétuste. Cette annonce avait suscité un tollé au Grand Conseil et une commission cantonale, composée des représentants de l’Hôpital du Valais, de la commune de Monthey et de l’Etat du Valais, avait été mise sur pied en septembre 2021. Elle devait soumettre au gouvernement des propositions quant à l’utilisation du site hospitalier de Malévoz.

Estimer les coûts de la rénovation de Malévoz

C’est chose faite. Et le Conseil d’Etat a indiqué vendredi qu’il revenait sur sa décision initiale, en maintenant les capacités d’accueil de Malévoz. Il a aussi annoncé la création d’une unité de crise en Valais central. Il s’agit maintenant d’élaborer un concept précis de prise en charge psychiatrique stationnaire d'urgence et de crise pour le Valais central et d’estimer les coûts de la rénovation du site de Malévoz.