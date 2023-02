Nyon (VD): Psychologiquement fragiles, ils orchestrent un faux rapt

Tentative d’extorsion et de chantage. S’il s’agit de graves accusations, c’est une histoire plutôt triste qui a conduit, hier, deux jeunes adultes fragiles devant un juge. Frustré par le contrôle qu’exerçait son père sur sa vie, et incité par ses hallucinations auditives, un Nyonnais a eu une drôle d’idée: faire croire à son paternel qu’il avait été enlevé, pour attirer son attention. C’est ainsi que, début juillet 2020, il a élaboré un plan avec la complicité de sa petite amie autiste – rencontrée en institution – et de sa sœur aînée, qui souffre aussi de troubles mentaux.