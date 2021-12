Marin–Epagnier (NE) : Psychose dans le préau après les bobards de quatre fillettes

Agées de 6 à 8 ans, des élèves avaient raconté avoir été victimes d’une tentative d’enlèvement. Ces derniers jours, la rumeur s’est propagée, mettant des parents sur les dents.

Jouer les justiciers

L’histoire des fillettes a pris des proportions énormes, notamment à cause des réseaux sociaux. «Des gens allaient jusqu’à décrire physiquement une personne qu’ils soupçonnaient de tourner autour de l’école et à diffuser des numéros d’immatriculation en ligne. Mais il faut savoir que la police ne peut pas faire un appel à témoin pour un numéro de plaque sans vérifier l’information au préalable», ajoute Daniel Favre, tout en disant pouvoir comprendre l’inquiétude qui minait les parents.

Les fillettes ont craqué

Vu l’ampleur de l’affaire, il devenait toujours plus difficile pour les enfants de rétablir la vérité. Mais après avoir été auditionnés et confrontés à certains éléments contradictoires dans leur déclaration, les fillettes ont reconnu avoir inventé cette histoire de toute pièce, a annoncé mardi la police cantonale neuchâteloise.

«On tombe dans la calomnie»

Les forces de l’ordre neuchâteloise rappellent que de relayer en ligne des éléments non vérifiés, comme cela a été le cas ces derniers jours, peut s’avérer pénalement répréhensible. «On tombe dans la calomnie et la diffamation. On peut porter atteinte à l’honneur d’une personne», développe Daniel Favre. Mais étant âgées de moins de 10 ans, les fillettes de Marin-Epagnier échapperont, quant à elles, aux suites pénales.