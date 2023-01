Refus de remboursement: Psys au chômage partiel, la fédération porte plainte contre des assureurs

Rembourse ou ne rembourse pas? Depuis le 1 er janvier et un changement de régime légal , les patients qui sont suivis par des psychologues en formation dépendent du bon vouloir de leur assureur pour que leur thérapie soit prise en charge. Plusieurs assureurs affirment que la nouvelle loi ne leur permet plus de rembourser, d’autres le font toujours.

Des praticiens sans patients

Comme le relève le «Tages-Anzeiger», la situation a des répercussions concrètes. Plusieurs cabinets ont demandé le chômage partiel pour leurs psys en formation. «Au lieu qu’ils et elles s’occupent de leurs patients, nous devons faire appel à l'assurance chômage», dénonce la cheffe d’un cabinet à Interlaken (BE). Les cas se répètent dans plusieurs structures interrogées par le journal zurichois: comme ils ne sont plus remboursés, les patients suspendent leur thérapie et les psys se retrouvent avec une forte baisse de leur activité.