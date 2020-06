France

Pub anti-voitures: un fabricant de vélos se dit censuré

L’autorité de régulation professionnelle de la publicité a émis un avis défavorable sur un spot de la société VanMoof. Qui refuse de changer son clip.

Le spot publicitaire, autorisé et déjà diffusé aux Pays-Bas et en Allemagne, met en scène des images reflétées sur la carrosserie d'une automobile sportive. On y décerne de vieilles cheminées d'usines fumantes, des embouteillages, un accident, puis la voiture se liquéfie pour laisser place à un vélo de la marque.

VanMoof suspecte l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) de défendre les intérêts de l'industrie automobile. «La décision de l'ARPP est assez troublante. Elle nous pousse à remettre en question la légitimité de cet organe qui apparemment défend les intérêts de certains secteurs et aussi de certaines entreprises», a déclaré Alfa-Claude Djalo, responsable des relations publiques de l'entreprise. «On a le sentiment d'avoir été censuré. Le spot a été diffusé aux Pays-Bas et en Allemagne. Or l'Allemagne c'est une industrie automobile de renom et il n'y a eu aucun souci» dans ce pays, a-t-il ajouté.