La FRC porte plainte contre La Poste à cause de la pub

La Poste tient vraiment à ce que vous acceptiez que les facteurs glissent des prospectus dans vos boîtes aux lettres. Elle a envoyé à 300’000 Suisses disposant d’un login à La Poste un courrier les incitant à ôter l’autocollant «Pas de publicité» et ainsi donner leur bénédiction pour la réclâme. Argument massue: La Poste promet que les rabais distribués «permettent d’économiser 2548 fr. par année», ce qui n’est pas une peccadille en temps d’inflation. Il y a même un concours: si vous changez d’avis et acceptez la pub, vous pouvez être tirés au sort et «gagner un prix d’une valeur de 2600 francs», écrit-elle sur son site.