VAUD Publibike est toujours dans la panade

Impossible d’utiliser des vélos de location en libre-service dans la région lausannoise et jusqu’à Morges. Et ça n’est pas près de s’arranger…

de Frédéric Nejad Toulami

1 / 4 Les stations Publibike demeurent vides depuis début juillet entre Lausanne et Morges. fnt Cette absence de vélos en libre-service semble convenir à certains propriétaires de scooters. fnt Alors qu’il n’y a pas de station à Lutry, non loin de Lausanne, ce vélo a été vu, sans cadenas et avec une batterie arrachée, fin juillet. fnt

La quarantaine de stations de la société Publibike répartie entre Lausanne et Morges demeurent vides. Depuis début juillet 2020, plus aucun deux-roues en libre-service n’est disponible, en raison d’une vague de vols et de vandalisme à grande échelle dans cette région de l’arc lémanique.

Début juin déjà, 20minutes.ch alertait sur une situation alarmante: des jeunes utilisaient des bicyclettes de Publibike en forçant le cadenas avant de les balancer dans le lac Léman. L’entreprise ainsi que la police lausannoise disaient alors être conscientes du problème et déclaraient avoir pris des mesures pour tenter d’empêcher cela. Force est de constater que les semaines qui ont suivi ces déclarations ont été catastrophiques en termes d’incivilités.

Pas de mise en service tant que le problème n’est pas résolu

La majorité du réseau Lausanne-Morges est encore en réparation, précise une porte-parole de PubliBike. «Il comprend 360 vélos et e-bikes et s’étend sur 39 stations, détaille la porte-parole. Nous faisons tout pour les remettre en circulation le plus vite possible, mais nous voulons naturellement d’abord nous assurer que ce problème soit résolu. Nous travaillons étroitement avec la police et avons engagé des agents de sécurité qui contrôlent les stations de ce réseau. Nous réfléchissons en outre à des mesures supplémentaires, mais rien de spécifique n’a encore été décidé.»

Sur les 270 des 320 vélos endommagés ou détruits, plus de la moitié est réparée. Mais il leur manque encore des cadenas; plus de 200, forcés, sont hors d’usage. «On a dû en recommander chez notre fournisseur, déclare Publibike, mais ils arrivent au compte-gouttes.» De plus, il s’agit des mêmes cadenas jusqu’à maintenant (lire l’encadré), faciles à casser. Une cinquantaine de bicyclettes en libre-service ont, elles, purement disparu. Quant au vol de batteries électriques, constaté parfois, Publibike déclare que ce n’est pas un phénomène réellement observé.