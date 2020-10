Les présidents des douze clubs de National League ont publié lundi une lettre ouverte « au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux » et aux médias suite aux dernières décisions sur la limitation de spectateurs prises par les cantons et celles attendues par le Conseil fédéral.

Rappelant ensuite l’importance du hockey et du football pour la société, ils expliquent: « Nous ne devons pas accorder la permission au Coronavirus de nous dicter et d’interdire nos vies » .

«Mesures appropriées»

Pour ces raisons, les présidents rappellent qu’ils ont pris de nombreuses « mesures appropriées pour les match e s de hockey en temps de pandémie devant un public! » Ils les énumèrent: Les concepts de protection élaborés « ont été jugés exemplaires et ont passé leurs tests pratiques » , « les clubs de National League ont accepté de ne pas pouvoir accueillir tous les spectateurs » (seulement deux tiers), ils « ont immédiatement réduit leurs coûts et ont implémenté, ou sont sur le point de réaliser, des réductions de salaire substantielles » , « les fans et le public ont renoncé au remboursement partiel des billets, de nombreux sponsors n’ont pas encore procédé à réduire leurs engagements » et « les actionnaires de tous les clubs de la Ligue nationale acceptent des déficits importants pour 20/21 et sont prêts à supporter cette charge, tant que leur existence n’en est pas menacée » .