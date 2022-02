Votations du 13 février – Publicité: après le tabac, le gras? Pas si sûr, selon notre sondage

La population n’adhérerait pas

Il n’empêche: 69% des électeurs des Verts se déclarent favorables à l’idée, tout comme 58% des socialistes. À l’opposé, 72% des électeurs de l’UDC et 70% de ceux du PLR diraient non. Enfin, concernant le tabac en lui-même, une solution à la néo-zélandaise, qui prévoit d’interdire totalement la vente même de produits nicotinés, et ce à vie, à toutes les personnes aujourd’hui âgées de moins de 14 ans, ne crée pas non plus l’adhésion. Quelque 39% des sondés se disent intéressés, contre 58% contre.