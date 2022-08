Emplois menacés : «Publicité bienvenue»: le changement qui fait peur à la Poste

Mais quel est ce changement qui lui fait si peur? Si le Parlement va de l’avant, à l’avenir, la distribution de prospectus sera considérée par défaut comme non désirée par les propriétaires de boîtes aux lettres, sauf s’ils apposent un autocollant qui dit le contraire. Plutôt que de dire qu’on refuse, comme aujourd’hui, on devra dire qu’on accepte, sans quoi, rien ne rentre.

Publicité à la carte proposée

«Il y a un très grand risque que le volume de publicité diminue drastiquement, mettant en grand danger les milliers de personnes qui livrent ces prospectus. Rien qu’au sein de La Poste, ce sont plus de 4000 personnes et presque 1000 emplois qui sont visés par les effets de cette motion», affirme Transfair.

La Poste, d’ailleurs, ne cache pas non plus son attachement à la distribution de matériel publicitaire dans les boîtes aux lettres, avec une stratégie qui semble anticiper la modification en cours de traitement au Parlement. Sur son site, elle invite et incite les clients à sélectionner quel type de prospectus ils et elles souhaitent, pour ne recevoir que ce qui les intéresse, plutôt que de tout refuser en bloc. Elle propose aussi d’envoyer gratuitement des autocollants «Publicité OK», «I love publicité» ou «Nourrissez-moi avec de la publicité», afin de les coller sur les boîtes aux lettres.