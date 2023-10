Publicité électorale: La Poste ignore l’autocollant «Stop à la pub» et ça rapporte gros

Même si on a collé un autocollant pour refuser la publicité, le facteur vient déposer dans les boîtes aux lettres des prospectus et flyers politiques.

Élections fédérales du 22 octobre obligent, il n’y a pas un jour sans que le facteur dépose dans nos boîtes aux lettres de la propagande politique. Et ce même si de nombreux ménages ont apposé un autocollant «pas de publicité, merci».

En effet, La Poste ignore ces demandes à dessein. Elle se justifie en expliquant traiter les prospectus et flyers électoraux de la même manière que le matériel électoral ordinaire ou les lettres officielles. En clair: elle les considère comme un «envoi officiel». Et dans ce cas, l’autocollant n’est pas valable, explique la «SonntagsZeitung». Le géant jaune affirme aussi que les Suisses ne souhaitent en fait pas renoncer aux envois «importants ou intéressants» non adressés, comme les «informations de partis politiques».