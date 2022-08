Lausanne: Pubs «carbonées» excluent des TL, mais pas du métro

Téléphonie, aviation et pétrole dans une même pub

Mais au printemps, le conseiller communal Daniel Curnier avait fait part à l’Exécutif de Lausanne de sa surprise. L’élu Vert a constaté, sur l’écran publicitaire d’une station du métro M2, une réclame qui fait d’une pierre trois coups: une entreprise de téléphonie mobile vantant les mérites d’une compagnie aérienne et d’une entreprise pétrolière. L’élu Vert a reçu le soutien de la majorité du législatif pour que la Ville «profite de son poids important au sein du comité de direction des TL pour interdire toute publicité en faveur de biens et services consommant directement ou indirectement des ressources non renouvelables et en particulier de l’énergie d’origine fossile».

Jusqu’en 2026

Dans sa réponse, il y a trois semaines, la Ville a souligné que «les TL et la Société générale d’affichage (SGA) ont décidé d’identifier de concert et de refuser toute publicité connexe à ce sujet sensible sur l’ensemble du territoire publicitaire exploitable». Mais, si des restrictions sont appliquées sur les affichages publicitaires d’entreprises et de produits qui consomment beaucoup d’énergies fossiles au niveau des bus et des trains du Lausanne-Échallens-Bercher (LEB), il n’en est rien dans les stations de métro. «L’application de cette stratégie aux autres espaces publicitaires que représentent les gares et stations de métros, dont celles du m2, sera mise en œuvre lors du renouvellement de la concession, soit en 2026», a déclaré à «20 minutes» le service de communication des TL. «C’est plutôt une manière de détourner l’interdiction en utilisant des écrans envahissants qui attirent particulièrement les regards et consomment eux-mêmes de l’énergie.. Où est la cohérence?» s’offusque Daniel Curnier.