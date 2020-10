Royaume-Uni : Pubs fermés à Liverpool et réactivation des hôpitaux de campagne

Le nombre de personnes hospitalisées avec le Covid-19 en Angleterre est désormais supérieur à ce qu’il était lorsque le confinement a été décrété fin mars.

Face à une résurgence du nouveau coronavirus menaçant de déborder les services de santé, les autorités britanniques ont décidé lundi de fermer les pubs à Liverpool et de réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps.

Avec plus de 42’800 morts, sans équivalent en Europe, et près de 618’000 cas positifs, le Royaume-Uni est confronté à une nouvelle vague de contaminations touchant maintenant l’ensemble de son territoire et toutes ses classes d’âge.