Samsung : Puce mobile aux abonnés absents le jour de sa présentation

Le nouveau processeur Exynos 2200 devait être présenté le 11 janvier, mais Samsung a reporté sa présentation à une date ultérieure.

L’Exynos 2200 de Samsung a raté son rendez-vous. Selon le plan initial de la firme sud-coréenne, ce nouveau SoC (pour system on a chip), à savoir un processeur mobile, devait être dévoilé ce mardi 11 janvier 2022. Mais à l’heure de la présentation, cette nouvelle puce mobile, la première de Samsung basée sur l’architecture RDNA 2 du fabricant américain AMD, était aux abonnés absents. Et ce, sans aucune explication de la part du géant de la tech. Ce dernier a supprimé le tweet et la vidéo qui annonçaient l’événement.