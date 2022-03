Procès à Vevey (VD) – Pugilat au match de basket: les deux prévenus sont condamnés

Peines légèrement modifiées

Le président d’ULRB écope de 50 jours-amendes avec sursis durant trois ans et de 1000 francs d’amende. La partie adverse a été condamnée à 55 jours-amendes avec sursis durant trois ans et à 700 francs d’amende. En 2021, l’affaire avait été traitée par ordonnance pénale. Lors du procès, le président d’ULRB avait chiffré ses prétentions civiles à 25 000 francs, il en touchera le 20%. Le speaker du VRB demandait 3000 francs, il en a obtenu 2500 francs. Pour mémoire, après s’être crachés dessus, les deux protagonistes en étaient venus aux mains et avaient fini sur le parquet, dans un corps-à-corps. Bilan: des blessures à une main et à un genou pour le président, unijambiste de longue date; traumatisme cranio-cérébral et plaies au visage pour le bénévole.