Puis-je aussi capter des stations DAB+ sur une radio DAB?

La transition de la bande FM à la nouvelle norme radio DAB+ sera entièrement achevée d’ici à 2024 au plus tard. Cette opération affecte également les autoradios de manière significative. Sans modalité de réception adéquate, ces derniers restent tout bonnement muets. Un récepteur DAB permet-il toutefois de traiter des signaux conformes à la norme DAB+ plus avancée?

Question d’une lectrice de «20 minutes»

Pour ma voiture qui a une dizaine d’années, j’avais déjà accepté de payer à l’époque un supplément salé pour profiter d’un appareil multimédia doté d’un récepteur DAB et d’un grand écran tactile. Mon collègue vient cependant de m’informer qu’il me faudrait un nouvel autoradio, car la norme DAB n’est pas compatible avec la DAB+. Est-ce exact?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA*

Le dispositif numérique terrestre de stations de radios numériques permet de diffuser des programmes radiophoniques dont la qualité de son est inégalée. En plus d’une meilleure réception, la norme DAB+ séduit également par une palette plus large de programmes disponibles n’importe où. Il existe actuellement environ 130 stations en Suisse. La norme DAB+ a été spécialement conçue pour capter des stations de radio en déplacement. Ce sont surtout les automobilistes qui bénéficient du paramétrage pratique des programmes grâce à la recherche automatique de fréquences, d’informations complémentaires telles que les prévisions météorologiques, les gros titres de l’actualité ou les titres des chansons. Grâce à la fonction intelligente «Service Following», la radio DAB+ change automatiquement de fréquence sur de longues distances si la station est diffusée par un autre réseau pour des raisons géographiques.

Mais revenons à votre question: le DAB et le DAB+ sont deux méthodes différentes de compression de données transmises par voie hertzienne. Le DAB s’appuie sur la compression MPEG-2 et le DAB+ sur la MPEG-4. Avec la norme DAB+ plus avancée, une station nécessite moins d’espace grâce à une meilleure compression, ce qui permet de transmettre plus de stations ou davantage d’informations complémentaires.

Pour les appareils DAB de première génération installés à bord de voitures, il est hélas rarement possible de procéder à une mise à niveau directe. Il faut soit les remplacer, soit les convertir au DAB+ à l’aide d’un adaptateur, comme les autoradios FM purs. Il existe désormais de très bons produits plutôt bon marché qui coûtent entre 100 et 200 francs. Pour que ton cockpit ne soit pas envahi par des câbles et pour que tout fonctionne correctement, nous vous conseillons de demander à un spécialiste de l’installer pour vous. L’UPSA propose des cours supplémentaires pour lesquels le garagiste peut obtenir la certification DAB+ correspondante. Celui-ci sera alors parfaitement armé pour bien conseiller ses clients, y compris pour choisir un adaptateur, une antenne et un récepteur DAB+.

Il importe en outre que les radios DAB+ puissent également capter la FM. Même à l’étranger, où la FM est encore la norme la plus répandue, vous continuerez de capter des stations FM dans votre voiture, qui ne restera pas silencieuse. Les adaptateurs qu’il est possible de poser à bord sont en effet capables de transmettre le signal DAB+ des stations de radio à l’autoradio par voie hertzienne grâce à un canal FM «artificiel», votre radio moderne «comprenant» parfaitement ce signal FM, ou par le biais de la prise AUX ou USB. En fonction du système et à l’aide d’un répartiteur d’antenne, vous pouvez même utiliser votre antenne existante pour la réception. Une antenne supplémentaire discrète est néanmoins souvent collée sur le pare-brise, car il s’agit là de la solution la plus simple ou la plus avantageuse.

Dans votre cas, vous pouvez faire installer un nouveau récepteur ou un adaptateur pour continuer à écouter de la musique et les dernières informations routières concernant votre itinéraire pendant que vous conduisez. Lors de l’entretien-conseil avec votre garagiste, n’oubliez pas de décider si vous souhaitez également connecter votre téléphone au véhicule ou au système audio par Bluetooth. Vous devrez aussi vous demander si la radio peut être réglée via la commande à distance au volant après le rééquipement ou si un dispositif de commande externe est nécessaire.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».