EN CAS D’URGENCE - Puis-je enfreindre le code de la route pour laisser passer une ambulance? 

En tant qu’automobiliste, puis-je faire une entorse au code de la route afin de faciliter le passage des véhicules d’urgence (gyrophare bleu et sirène hurlante)? Par exemple, puis-je rouler plus vite que la vitesse autorisée s’il n’est pas possible de se rabattre sur le côté? J’ai eu le cas il y a peu, près d’Yverdon: zone de travaux sur l’autoroute, circulation réduite à une seule voie, vitesse limitée à 80 km/h, une glissière sur la gauche et des blocs de béton sur la droite. Impossible de dépasser, donc. Une ambulance arrive derrière, sirène hurlante et gyrophare allumé. Impossible de lui faire de la place. Je décide donc d’accélérer à 90 km/h. Elle suit. Je passe à 100 km/h, elle aussi. Et ce jusqu’à 110 et 120 km/h. Nous arrivons enfin au bout de la zone de travaux et l’ambulance parvient à me doubler à 130 km/h. Quel est le bon comportement à adopter dans une telle situation? Que se passe-t-il en cas de contrôle radar?