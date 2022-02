ELEMENT DE PREUVE – Puis-je filmer ceux qui roulent trop près?

Il m’est arrivé à plusieurs reprises que la voiture roulant derrière moi me colle. Parfois, je ne voyais même plus les phares dans le rétroviseur. En d’autres termes, le conducteur de derrière se trouvait à environ 3 à 5 mètres de distance au maximum, à 50 km/h. Je suis persuadé que de tels conducteurs feraient l’objet d’une amende, est-ce exact? Mais la police ne peut pas être partout, c’est pourquoi j’ai installé des dashcams (à l’arrière et à l’avant) sur mon SUV. Puis-je transmettre ces images à la police?

La distance requise est déterminée en fonction de l’ensemble des circonstances (vitesse, comportement de freinage du véhicule, conditions de la route, visibilité, etc.). Compte tenu de la complexité de ces facteurs, une règle générale s’est imposée. Ainsi, un intervalle d’environ deux secondes ou la moitié du compteur de vitesse est recommandé. Cela signifie qu’il faut considérer la moitié de mètres par rapport à la vitesse en km/h; dans votre exemple de 50 km/h, il s’agit donc de 25 mètres. Cette distance doit bien entendu être augmentée lorsque les conditions sont difficiles ou que les véhicules ont des distances de freinage plus longues. En effet, ce type de règle générale ne peut être absolue.

Passons maintenant au deuxième point de votre question: les enregistrements des caméras de bord privés ne sont généralement pas admis comme moyens de preuve dans le cadre d’une procédure pénale, car ils sont obtenus en violation de la loi sur la protection des données (LPD) et donc illégalement. La prise de photos à partir d’un véhicule n’est pas facilement reconnaissable par les autres usagers de la route, raison pour laquelle il s’agit d’un traitement de données en catimini au sens de la LPD et donc d’une atteinte à la personne.

Selon le Code de procédure pénale (CPP), les preuves obtenues de manière illicite ne peuvent être utilisées que si cela est indispensable pour élucider une infraction grave. Or, les infractions aux règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR sont qualifiées «seulement» de délit et non d’infractions graves selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’exploitation d’enregistrements de caméras de bord privés n’est donc pas possible dans les procédures portant sur les infractions routières décrites entre autres dans cet article; par conséquent, les enregistrements envoyés par votre caméra de bord seraient sans doute inutiles pour la police et pour le ministère public. Ils pourraient même être utilisés contre vous pour non-respect de la LPD.