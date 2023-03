Principe de la fermeture éclair: Puis-je forcer le passage en cas de besoin?

Question d’une lectrice de «20 minutes»

J'ai une question sur le système de fermeture éclair: avant le tunnel du Gubrist sur l'A1, j'ai voulu passer de la bretelle d’accès autoroutière qui prenait fin à la voie normale dans un trafic dense. Bien que j'aie mis le clignotant tôt, deux automobilistes ne m'ont pas laissée m’insérer. Ai-je le droit de forcer le passage dans de tels cas?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva*



Même si le principe de la fermeture éclair est obligatoire depuis 2021, «forcer le passage» reste interdit. L'autre automobiliste aurait donc dû vous laisser vous insérer, le non-respect de ce principe étant passible d’une amende de 100 francs. En revanche, celui qui change de voie n’a jamais la priorité et ce, malgré l’application obligatoire de la fermeture éclair! Cela peut paraître absurde, mais c'est lié à un principe de circulation: si d'autres font des erreurs, vous devez réagir avec tolérance et donc ne pas en commettre vous-même. Si vous aviez tout de même changé de voie, cela aurait pu constituer une mise en danger, qui est punie plus sévèrement que le fait d’empêcher un autre automobiliste de s’insérer - par une dénonciation et, selon les cas, un retrait de permis.

Le fait que vous ayez mis votre clignotant suffisamment tôt est certes juste et important. Mais le clignotant, qu'il soit actionné dans le cadre d’une fermeture éclair ou ailleurs, ne donne pas la priorité: il est fait fait pour informer, non pour ordonner. De plus, la fermeture éclair ne fonctionne malheureusement pas toujours: elle est obligatoire sur les routes à plusieurs voies (circulation ralentie, y compris les bretelles d’accès d'autoroute) lorsqu'une voie s'arrête ou est fermée. Selon la vitesse, on emprunte la voie qui se termine presque ou, en cas d'embouteillage, jusqu'à la fin (en cas de travaux, jusqu'aux bandes rugueuses). Là, on s'insère en alternance dans l'autre voie, les autres usagers devant laisser l’espace nécessaire.

Cette mesure a été introduite pour améliorer la fluidité du trafic: en effet, si la circulation ne s'arrête jamais, les ralentissements se résorbent plus rapidement. Auparavant, les automobilistes qui faisaient bien les choses et s'avançaient sur la voie qui se terminait n'étaient souvent pas autorisés à s'engager. Beaucoup s'inséraient donc trop tôt. Il en résultait un deuxième goulot d'étranglement qui prolongeait les embouteillages. La nouvelle réglementation vise à ce que toutes les voies soient entièrement utilisées et que tout le monde arrive plus rapidement à destination grâce à la coopération plutôt qu'à l'opposition dans la fermeture éclair.

