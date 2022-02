Puis-je freiner devant les conducteurs impatients?

Conformément à cette réglementation, l’art. 12, al. 2 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) interdit aux conducteurs de freiner et de s’arrêter brusquement, dès lors qu’un autre véhicule se trouve derrière et qu’il n’y a pas de situation d’urgence. Par freinage brusque non autorisé, les tribunaux entendent un ralentissement brutal et soudain du véhicule. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a étendu le champ d’application de l’art. 12, al. 2 OCR à des situations de faible freinage sur l’autoroute. En effet, plus la vitesse est élevée et la distance entre les véhicules est réduite, plus un freinage même faible peut être dangereux pour les conducteurs qui suivent. En raison de ce danger potentiel, les juges de Lausanne partent du principe qu’au sens de l’art. 12, al. 2 OCR, on parle de freinage brusque lorsque qu’un conducteur ralentit de manière marquée en freinant sur une autoroute dès lors qu’un autre véhicule suit.