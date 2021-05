POUR LE SHOW - Puis-je installer des phares de police sur ma calandre?

Si vous voulez malgré tout monter les phares que vous avez commandés et rouler ainsi sans autorisation, vous risquez, en cas de contrôle de police, une lourde amende (art. 219 OETV et art. 93, al. 2, let. b de la loi sur la circulation routière (LCR)). Ces sanctions ne sont pas liées à l’allumage des phares à éclairage bleu, mais à l’utilisation d’un véhicule non homologué et à l’absence de déclaration d’une modification essentielle.