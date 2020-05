Guide auto «20 minutes»

Puis-je installer un gyrophare orange sur ma voiture?

Anton souhaite installer un feu orange de danger sur sa voiture. En a-t-il le droit? Et quelles sont les conditions à remplir?

Comme je travaille souvent en bord de route dans le cadre de mon activité professionnelle, j’envisage d’installer un gyrophare orange sur la voiture. Il existe des modèles bon marché équipés d’un aimant et d’une prise pour l’allume-cigare, mais je préférerais un gyrophare fixe. Est-ce autorisé? Si oui, faut-il l’enregistrer et quels sont les autres aspects à respecter?

Comme tu le supposes à juste titre, l’installation des feux de danger nécessite une autorisation officielle. Selon l’art. 110 al. 3 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), les autorisations relatives aux feux orange de danger peuvent être accordées aux véhicules qui représentent un danger difficilement identifiable par les autres usagers de la route. L’autorisation est délivrée par l’autorité d’immatriculation et doit être inscrite dans le permis de circulation. Selon les instructions de 2018, des feux orange de danger peuvent, par exemple, être inscrits pour les véhicules du service hivernal, les véhicules de dépannage et les véhicules de remorquage.

Le point 1.6.1, let. a de la directive est particulièrement intéressant pour toi. Il indique en effet que les véhicules destinés à effectuer des travaux sur la chaussée ou juste à côté, et qui doivent donc circuler très lentement, s’arrêter fréquemment ou déroger aux règles générales de la circulation. Par ailleurs, une acceptation par le service de contrôle des véhicules à moteur (CVM) suppose également que le conducteur soit averti, par exemple par un témoin lumineux, que le feu de danger est allumé. En l’absence d’inscription, le conducteur du véhicule s’expose à une amende (art. 93, al. 2, let. a LCR, en comp. avec l’art. 110, al. 3, let. b OETV).