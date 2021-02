Les composants haute tension câblés séparément dans une voiture électrique sont isolés de la batterie de propulsion par des relais spéciaux lorsque l’allumage est coupé et que la voiture est verrouillée. Il y a bien évidemment une exception: la liaison entre la batterie et la station de charge est établie lorsque vous branchez la voiture au réseau électrique pour charger la batterie.

Tout comme les voitures à propulsion conventionnelle, les véhicules électriques sont toutefois aussi dotés d’une batterie de démarrage de 12 V au plomb en plus de leur batterie de propulsion. Si cette batterie de 12 V est déchargée, le système haute tension ne peut plus s’allumer, car le réseau de bord 12 V ne peut plus commander les relais évoqués plus haut. Comme nous le savons d’expérience sur les voitures munies d’un moteur thermique, ces petites batteries de démarrage sont susceptibles de se décharger avec le temps, tant et si bien qu’il faudrait que vous vous serviez de câbles de démarrage pour démarrer le système, tout comme sur une voiture ordinaire. Le mode d’emploi de votre voiture vous explique comment procéder.