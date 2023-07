Ajout d’équipement : Puis-je moi-même installer un attelage de remorque?

Il est possible de monter soi-même ou de faire installer ultérieurement un attelage de remorque en Allemagne, mais il faut tenir compte de deux choses. Vous devrez calculer s'il n'est pas plus judicieux de le faire monter directement dans un atelier de contrôle agréé en Suisse. D'une part, l'attelage de remorque doit être contrôlé et enregistré après son montage. D'autre part, le montage ultérieur à l'étranger doit être autorisé et déclaré à la douane lors de la sortie (!) et de l'entrée sur le territoire. Nous y reviendrons dans un instant. Nous ne nous étendrons pas sur ce point, mais il va sans dire que votre attelage doit être homologué et adapté au véhicule.