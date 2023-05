Démarrage: Puis-je shunter des voitures électriques?

Cela peut paraître absurde, mais les voitures électriques peuvent très bien tomber en panne avec une batterie de traction pleine, mais sans électricité - parce que la petite batterie de démarrage normale ne fonctionne pas. En effet, une voiture électrique a également besoin de cette batterie pour démarrer ses systèmes haute tension et pour

alimenter l’éclairage, la radio et autres. Comme pour les voitures à combustion, la batterie de démarrage est, selon les statistiques de pannes (récemment publiées par l’ADAC allemand), la cause numéro un des pannes des voitures électriques - qui sont par ailleurs plus fiables que les voitures à combustion.