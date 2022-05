Guerre en Ukraine : «Puissant assaut» russe sur Azovstal, ultime rempart ukrainien à Marioupol

Alors que des civils évacués de Marioupol sont arrivés à Zaporijjia, l’armée russe et ses soutiens de Donetsk ont lancé une offensive sur l’usine, à grand renfort de troupes, blindés, avions, navires…

L’armée russe et les forces prorusses ont lancé, mardi, un «puissant assaut» impliquant des chars et un débarquement amphibie contre l’immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol, a annoncé un commandant du régiment qui la défend. «Un puissant assaut sur Azovstal est en cours, avec le soutien de véhicules blindés, l’aide de bateaux et d’un grand nombre d’éléments d’infanterie», a déclaré Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment Azov, sur Telegram.

Il a par ailleurs précisé que de puissants bombardements avaient eu lieu dans la nuit ayant précédé cet assaut, qui ont tué deux femmes et blessé «une dizaine de civils». «Cette nuit, l’artillerie navale et terrestre ennemie a bombardé l’usine Azovstal, des bombes très lourdes ont été larguées.»

Cessez-le-feu «utilisé» pour «prendre des positions de tir»

Vadim Astafiev, un porte-parole du ministère russe de la Défense, avait annoncé, plus tôt mardi, que «des unités de l’armée russe et de la République populaire de Donetsk, utilisant de l’artillerie et des avions», commençaient à «détruire les positions de tir» des combattants ukrainiens d’Azovstal. Il a accusé le régiment Azov d’avoir «utilisé» le cessez-le-feu – déclaré pour évacuer des civils – pour sortir des sous-sols de l’aciérie et «prendre des positions de tir sur le territoire et dans les bâtiments de l’usine».