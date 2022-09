Asie : Puissant séisme à l’est de Taïwan, au moins un bâtiment effondré

Un bâtiment effondré

Alerte tsunami au Japon

La veille, un tremblement de terre de magnitude 6,6 avait frappé la même région et plusieurs secousses ont suivi. Celle de dimanche est cependant de loin la plus forte. L’agence météorologique japonaise a émis une alerte tsunami pour les îles situées non loin de Taïwan. Des vagues pouvant atteindre un mètre de haut sont attendues vers 16h (9h en Suisse), a-t-elle précisé.