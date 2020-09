Liban : Puissante explosion dans un bâtiment du Hezbollah

Un village du sud du Liban, dans lequel se trouve une bâtisse qui serait le centre du mouvement chiite armé, a été secoué par une puissante explosion mardi.

Selon les «informations préliminaires» de source militaire, il s’agit d’un «site du Hezbollah» où «se trouvaient des munitions». L’armée a indiqué dans un communiqué avoir dépêché des forces sur les lieux de la déflagration et «amorcé une enquête sur les causes de l’explosion». Une source proche du parti pro-iranien a évoqué un «accident» et indiqué qu’il s’agissait bien «d’un site du Hezbollah» mais «pas d’un entrepôt» d’armes du parti.