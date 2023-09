Pully (VD): «Il y a 400 enfants en attente d’une place en crèche»

Les autorités communales tempèrent déjà l’ardeur des pétitionnaires. «Les revendications sont irréalistes dans des délais aussi courts. Si on arrive à créer 50 places d’accueil préscolaire d’ici à 2026, on serait très heureux», a réagi, dans 24 heures, Jean-Marc Chevallaz, municipal de la Jeunesse et des affaires sociales. «Il y a deux gros écueils: trouver des lieux et du personnel qualifié», a-t-il poursuivi.