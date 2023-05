Genève: Puni alors qu'il avait deux exas en même temps: l’Uni recule

Un étudiant genevois, inscrit à la fois en Bachelor de sciences pharmaceutiques et en relations internationales, ne sera finalement pas pénalisé. Il avait reçu un 0 après avoir manqué un examen de la Faculté des sciences. La «Tribune de Genève» révèle qu’il a finalement obtenu gain de cause: la note n’a pas été prise en compte et il pourra repasser sans autre l’épreuve. En effet, le jeune homme était convoqué à deux examens en même temps, bien qu’il ait demandé à être excusé d’une épreuve sur les concepts de base en pharmacologie. La Faculté des sciences avait refusé cette demande, jugeant qu’il ne s’agissait pas d’un cas de force majeure.