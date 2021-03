La nouvelle a été largement répandue ses derniers jours. Elle concerne Heiko Vogel. L’ancien entraîneur et entraîneur assistant du FC Bâle, entre 2009 et 2012, dirige désormais la deuxième équipe du Borussia Mönchengladbach. Jusqu’ici, rien d’anormal. Sauf que l’Allemand a quelque peu dérapé à la fin du mois de janvier. Il aurait eu des mots inappropriés contre un arbitre lors d’une victoire obtenue contre Bergisch Gladbach, en 4e division régionale. Sauf que l’arbitre n’était pas seul, mais entouré de deux assistantes.

C’est là que l’histoire prend un tournant inattendu. Pour le punir de ce «comportement antisportif», la Fédération ouest-allemande décide de suspendre le technicien pour deux matches (qu’il a déjà purgés à l’heure qu’il est) et de lui coller une amende de 1’500 euros. Mais ce n’est pas tout. Il est aussi requis que Heiko Vogel mette en place et dirige six séances d’entraînement pour une équipe féminine du club.