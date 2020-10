Spécificités suisses

Les 5 km/h de tolérance en moins chez nous s’expliquent notamment par les exigences géographiques et topographiques de notre pays. «En Suisse, tout est plus étroit et plus dense qu’en France par exemple, note Guido Bielmann, porte-parole de l’Office fédéral des routes. Ce sont des paramètres dont nous tenons compte pour fixer les normes de sécurité. C’est un principe valable de la trottinette au poids lourd.» A noter que les trottinettes électriques sont assimilées à des cyclomoteurs légers. Elles circulent sur la route ou sur les pistes cyclables s’il y en a. Aucun permis de conduire n’est requis dès 16 ans et le casque n’est pas obligatoire.