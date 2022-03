Lucerne : Puni pour avoir abusé de la fille mineure de sa copine

Entre 2004 et 2010, un homme âgé aujourd’hui de 61 ans a abusé à plusieurs reprises de la fille mineure de sa compagne de l’époque.

L’homme est condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. DR

Le tribunal criminel de Lucerne a condamné un homme du canton de Lucerne à trois ans et neuf mois de réclusion. Le prévenu, aujourd’hui âgé de 61 ans, a commis à plusieurs reprises des actes sexuels sur la fille de sa compagne de l’époque entre 2004 et 2010. Les agressions ont commencé dans la chambre de l’enfant, lorsqu’elle avait huit ou neuf ans. L’homme se rendait à chaque fois dans son lit et elle devait lui lire quelque chose. «C’est ensuite qu’ont eu lieu les agressions sexuelles», peut-on lire dans le jugement. L’homme avait notamment touché les parties intimes et les seins de la fillette. Il avait également utilisé sa langue. La jeune fille s’est défendue en serrant les jambes ou en essayant de se protéger des agressions avec les mains et les bras.

Des vidéos saisies

Le sexagénaire a tenté de faire croire à la fillette que les attouchements étaient normaux. Il lui avait fait comprendre «que les attouchements étaient quelque chose de beau et qu’elle ne devait pas être coincée à ce sujet», peut-on lire dans le jugement.

Lors d’une perquisition, les enquêteurs ont également saisi un ordinateur sur lequel était stockée de la pornographie interdite. Il avait ainsi enregistré une vidéo et plus de 50 images de pornographie infantile. Des images et des vidéos de pornographie infantile virtuelle, d’actes sexuels avec des animaux et des enregistrements de pornographie violente ont également été trouvées.

Le tribunal pénal a déclaré l’homme coupable d’actes sexuels multiples avec un enfant, d’agressions sexuelles multiples et de pornographie multiple. Outre la peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois, le condamné se voit infliger une amende de 21’000 francs avec sursis. En outre, l’homme se voit ordonner «l’interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant un contact régulier avec des mineurs». Le jugement n’est pas encore définitif, un appel a déjà été interjeté.