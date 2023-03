Justice : Puni pour avoir détourné de l’argent d’un homme dément

Un aide-soignant a soutiré plus de 30’000 francs à un résident de maison de retraite dans le canton de Zoug.

Un mois durant, le voleur a pillé les comptes de l’homme atteint de démence et à mobilité réduite. À 47 reprises, il a retiré de l’argent liquide et effectué des paiements de manière illégale, comme l’indique le jugement. Dommage total: environ 30’220 francs. Dix-sept fois, il a voulu retirer du cash et faire des paiements, mais sans succès. Il utilisait cet argent avant tout «pour financer son train de vie».