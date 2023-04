Puni pour avoir écouté Poutine avec des pâtes sur les oreilles

L’expression russe «pendre des pâtes sur les oreilles» veut dire «raconter des salades». Or le député a publié, le 21 février, une vidéo dans laquelle il regardait et écoutait, pâtes aux oreilles, le discours de Poutine. Condamné, en mars, à une amende de 150’000 roubles (près de 1600 francs) pour «discréditation» de l’armée et des autorités, le député de l’assemblée de la région de Samara (Volga) a annoncé, mercredi, sur les réseaux sociaux, que son appel sera examiné le 27 avril. Il a dénoncé sa condamnation comme étant «illégale et ayant des motifs politiques».